Мэр Благовещенска рассказал жителям о дорогах, благоустройстве и бродячих собаках

На прямой эфир с мэром Благовещенска поступило около 400 вопросов, лично Олег Имамеев успел ответить на 63 из них. Чаще всего горожане спрашивали о состоянии городских дорог.

О ремонте улицы Калинина

– На сегодняшний день работы там завершаются. Были задержки по этапам. На сегодняшний день горожане видят достаточно долгое продолжение работ в районе отрезка между улицами Ленина и Зейской. Поясняю, что в результате производства работ по укладке сетей были обнаружены нестабильные грунты, так называемые «пучинистые места». Впоследствии было принято решение по их выборке, чем сейчас подрядчик и занимается. В целом, по контракту, который у нас до 31 октября, все работы по улице Калинина будут выполнены. А уже 10 октября на улице Калинина в рамках нашей акции «Город берегу» будет производиться высадка деревьев – это будет манчьжурский орех и рябина», – рассказал Олег Имамеев.

Рассказывая о городских дорогах, Олег Имамеев напомнил, что сейчас идет «ревизия» подъездных путей ко всем организациям образования. В её ходе будут выявлены проблемные участки, которые в следующем году отремонтируют.

О «Маленькой Венеции»

Рассказал мэр и о судьбе «Маленькой Венеции», которую уже можно отнести к городским долгостроям. По словам Олега Имамеева, в там есть сложности с документацией, и вполне возможно, что на участке будет реализован другой проект. Сейчас перед застройщиком поставлена задача привести в порядок забор, который выходит на одну из самых оживленных улиц города.

По словам мэра, освещение в городе должно значительно улучшится благодаря концессионному соглашению, по которому обычные лампы городских фонарей будут заменены на энергосберегающие, дающие более яркий белый свет.

О бездомных собаках

– На базе ГСТК будет создана служба по отлову бездомных собак, а также приют для животных, который мы разместим на территории села Игнатьево. Приют будет работать круглый год, –рассказал мэр Благовещенска.

Также по словам градоначальника в Благовещенске грядет реформа движения общественного транспорта. Сейчас специалисты изучают вопрос и скоро представят общественному мнению новую, более удобную концепцию движения городских автобусов.

– Неожиданных вопросов не было, их уже и быть не может, потому что людей интересует все. Для меня все вопросы были если не ожидаемы, то, по крайней мере, прогнозируемые. Самый больной вопрос прямого эфира, на мой взгляд, это 800 квартал. Здесь идут постоянные сливы и неприятные запахи. Я его ставлю в категорию особо важных. Сделал вывод, что людей искренне интересует ситуация, происходящая в городе – связанная с дорогами, садиками, освещением, спортом. Причем переживают не местечково, а за город в целом. Это отрадно, – заключил мэр Благовещенска Олег Имамеев.