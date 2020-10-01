Детские сады Белогорска включают режим экономии

Образовательные организации Белогорска сэкономят на расходах, связанных с централизованной поставкой горячей воды. Модернизация, отметили в комитете по образованию и делам молодежи, при соблюдении всех требований не только сокращает расходы, но и улучшает электросетевое хозяйство учреждений.

— Использование водонагревателей – не новость для образовательных организаций, — говорит председатель комитета Ирина Губина. — Ежегодно устройства приобретаются за счет средств городского бюджета и используются тогда, когда горячей воды не может быть в детском саду, в период подготовки к отопительному сезону. На это время всегда работают водонагревательные устройства, обеспечивается подача горячей воды в помещения, используемые воспитанниками и персоналом.

С увеличивающимся из года в год количеством водонагревателей появилась возможность анализа затрат, связанных с электропотреблением и поставкой централизованной горячей воды. Экономия, говорят специалисты, существенная.

— К примеру, только в одном детском саду, прикрепленном к школе № 3, в год тратится более 70 тысяч на горячую воду, — говорит зампредседателя по финансам централизованной бухгалтерии комитета Ирина Пятакова. — При переходе на водонагреватели эти затраты уменьшаются в разы. Расчетная экономия в среднем только по одному детскому саду составит не менее 65 тысяч рублей. В масштабе всех детских садов это уже почти 1,2 миллиона рублей экономии средств городского бюджета ежегодно. При этом дети круглогодично будут с горячей водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В комитете рассказали, что в детских садах до конца года предстоит установить 20 устройств для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения объемом от 50 до 80 литров. Потребность составляет от одной до 8 единиц на детский сад. На эти цели предусмотрено всего 195 тысяч рублей.