В России продлили программу туристического кэшбэка до 10 января

Помимо отелей и туроператоров, к участию в программе допустили туристические агрегаторы.

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается, тогда как ранее предел был 25 000 рублей.

Максимальный возврат будет составлять 20 % стоимости тура, но не более 20 000 рублей, вместо прежних 15 000. Ранее в проекте постановления значилась другая сумма — 50 000 рублей.

Обязательное условие программы — оплата картой «Мир» — осталось прежним. Кэшбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Даты начала и окончания продаж туристических услуг с кэшбэком Ростуризм объявит позднее. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее говорила, что второй этап начнется в октябре.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года, напомнили в правительстве.

Второй этап продаж продлится не менее полутора месяцев.