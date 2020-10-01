В районе ВДНХ может появиться надземный переход

Подземный переход в районе ВДНХ регулярно затапливает водой. По словам представителей городской администрации, происходит это потому, что он изначально был построен без учета гидроизоляции.

– Когда-то подземный переход в районе ВДНХ был поострен с нарушением, так как там совсем нет гидроизоляции. Его топило сразу после возведения, топило в менее дождливые годы, и это лето показало, что топит опять. Там нужно проводить серьезные обследования, делать серьезный капитальный ремонт и гидроизоляцию. Будем отрабатывать и выносить вопрос о выделении денег на суд финансистов, – рассказал Олег Имамеев.

Кроме того, администрация совместно с ГИБДД рассматривает и альтернативный вариант: строительство надземного перехода в районе ВДНХ. Сейчас выбирается участок, на котором можно разместить переход над дорогой. Один из возможных вариантов – в районе улицы Конной.

Напомним, 29 сентября мы писали о том, что горожане, возвращающиеся домой через подземный переход, вынуждены идти по лужам.