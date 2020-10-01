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1октября
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сегодня, 18:04 8

В районе ВДНХ может появиться надземный переход

В районе ВДНХ может появиться надземный переход
Фото: ltcompany.com

Подземный переход в районе ВДНХ регулярно затапливает водой. По словам представителей городской администрации, происходит это потому, что он изначально был построен без учета гидроизоляции.

– Когда-то подземный переход в районе ВДНХ был поострен с нарушением, так как там совсем нет гидроизоляции. Его топило сразу после возведения, топило в менее дождливые годы, и это лето показало, что топит опять. Там нужно проводить серьезные обследования, делать серьезный капитальный ремонт и гидроизоляцию. Будем отрабатывать и выносить вопрос о выделении денег на суд финансистов, – рассказал Олег Имамеев.

Кроме того, администрация совместно с ГИБДД рассматривает и альтернативный вариант: строительство надземного перехода в районе ВДНХ. Сейчас выбирается участок, на котором можно разместить переход над дорогой. Один из возможных вариантов – в районе улицы Конной.

Напомним, 29 сентября мы писали о том, что горожане, возвращающиеся домой через подземный переход, вынуждены идти по лужам.

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#строительство

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Комментарии
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  • Нестор Махнул

    Нестор Махнул
    2 часа назад

    "Когда-то подземный переход в районе ВДНХ был построен с нарушением..." - рассказал мэр. Уважаемый мэр, не нужно рассказывать сказки. Переход построен не когда-то, а совсем недавно. С какой великой помпой его открывали и мэр присутствовал предыдущий. Еще живут и здравствуют и проектировщики допустившие, возможно, ляпы при проектировании и строители, сделавшие не по проекту, и чиновники из службы заказчика, ответственные за контроль при производстве работ и получившие премию за ввод объекта. Есть с кого спросить и вернуть хотя бы часть наших народных денег. Прокуратура должна этим переходом заняться основательно.

  • Дмитрий фил

    Дмитрий фил
    1 час назад

    да не тонул он прошлые года! просто кто-то разучился обслуживать!

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    Подземка перестала быть нужна, когда РЕАЛ закрыли.

    Дешевле отремонтировать с привлечением средств причастных в прошлом к строительству перехода должностных лиц.

    Возле Конной вообще у "чёрта на куличках". А ну, как РЕАЛ откроют.

  • Толстая натура

    Толстая натура
    1 час назад

    А если надземный не понравиться - поставим светофор с кнопкой.

    Чё рассусоливать - как всегда в рассеи - никто не виноват, идём в великое скрепоное будущее методом "перебор всех вариантов".

  • oenesterov

    oenesterov
    55 минут назад

    на Конной слишком близко, сделайте на Магистральной

  • OLSEN

    OLSEN
    20 минут назад

    Когда строили подземку о людях с дополнительными потребностями кто-то подумал?

  • Мавр1

    Мавр1
    17 минут назад

    может дешевле поставить дренажную систему для отвода грунтовых и осадочных вод??? Сколько денег вбухали в переход, сейчас столько же вбухают в надземку. Этож ни когда не прекратится--распил бюджетных денег. И это будет ГООООраздо дешевле чем новый переход. Просто как ходили по верху через дорогу так и будут ходить. А пенсионеры, инвалиды - что попруться на такой переход???? Нет конечно. Если только в пределах целого квартала не поставить 2-х метровый забор с обоих сторон. Начиная с круга и до конной. Только в этом случае , может, люди пойдут в переходы.

  • wasso

    wasso
    10 минут назад

    Помнится по проекту переход стоил 40 миллионов, по факту 60 миллионов. А теперь, оказывается, он с нарушениями построен.

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