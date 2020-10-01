На Камчатке хотят запретить воздушные гелиевые шары

По его словам, полуостров должен стать не только точкой, куда люди приезжают насладиться дикой природой, но и образцом ответственного отношения к окружающей среде.

— Самое главное — это начать с болевых точек и ярких символических проектов, которые сдвинут сознание. Я всерьез думаю о том, что мы в ближайшее время введем мораторий на использование воздушных шариков, потому что экологи говорят о том, что больше всего птиц гибнет именно от гелиевых шариков, которые находят в сотнях километрах от Петропавловска, в желудках птиц, — сказал Солодов. — А ведь птицы — это одно из наших богатств. Буквально выйти за Авачинскую бухту, и там уже будут топорки, бакланы, безумное разнообразие. Такие простые инициативы, как отказ от воздушных шариков и использование других способов украшения, отказ от пластиковых пакетов и использование бумажных, могут сдвинуть наше сознание и заставят нас в ежедневном режиме заботиться о природе. Тогда, я думаю, все наши города будут преображаться.

В то же время в крае будут реализовывать планы по раздельному сбору мусора. Один из таких проектов — по переработке покрышек от населения — запустили в нынешнем году. Камчатцам будут платить за сданные на утилизацию автомобильные шины.