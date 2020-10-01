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1октября
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сегодня, 17:42 2

Амурчане продолжают пополнять банковские счета мошенников

Амурчане продолжают пополнять банковские счета мошенников
Фото: pixabay.com

Несмотря на постоянное информирование, жители Приамурья продолжают попадаться на уловки мошенников. За минувшие сутки, по данным полиции, потерпевшие лишились более 450 тысяч рублей. Всего зарегистрировали 5 случаев.

Одна из распространенных схем злоумышленников — представиться сотрудником банка. Так, жительница областного центра лишилась 126 000 рублей. Ей позвонила женщина — якобы сотрудник банка и заявила, что на потерпевшую оформлен кредит, а по банковскому счёту проходят несанкционированные транзакции. Фальшивая работница банка узнала реквизиты банковской карты и попросила продиктовать коды из смс-сообщений.

Похожим способом были обмануты еще трое жителей области.

Другим способом обманули еще одного амурчанина. Мужчина оформил в интернете заявку на кредит, ему перезвонили из «банка» и попросили внести средства на карту. После того как потерпевший выполнил условия, к обману подключился еще один злоумышленник, он представился сотрудником безопасности банка. Мошенник попросил оплатить страховку и доставку. В результате пострадавший лишился 45 тысяч рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Кража».

УМВД напоминает:

— никому не передавайте конфиденциальную информацию (номера и пароли банковской карты, коды в смс-сообщениях),

— помните, работники банка не будут расспрашивать вас о наличии и размере средств на вашем счёте. Эти сведения имеются в распоряжении банка,

— при поступлении звонков от сотрудников банка сразу звоните на горячую линию своего банка, номер которой указан на оборотной стороне вашей карты.

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#финансы

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    57 минут назад

    Как говорил мой тесть: "Пьяный проспится, дурак никогда"...

  • Казак

    Казак
    28 минут назад

    Пока в России будет доступна покупка Сим-карт и отсутствия их регистрации в едином центре абонентских номеров, к примеру, через портал Госуслуги, мошенники так и будут пудрить всем доверчивым гражданам мозги. Если каждый номер Сим-карты будет зарегистрирован и привязан к списку устройств (телефон + планшет и т.д.), то уже будет проблемно использовать Сим-карту в мошеннических делах, т.к. заблокировав абонента, в связи с мошенническими действиями, то будут заблокированы все номера за данным абонентом и все его зарегистрированные устройства связи. Сколько используется Сим-карт, которые зарегистрированы за умершими гражданами??? Сколько граждан, которые не вкурсе что за ними числятся сим-карты? Нужны соответствующие нормативно-правовые акты и жесткий контроль за деятельностью сотовых операторов. Тут ещё ПРАВОВОЙ вопрос к банкам, почему можно произвести оплату товара через интернет или осуществить перевод, если я этого не просил??????? Нужно ОБЯЗАТЬ банки, если клиенту выдается банковская карта и он подключает мобильный банк, по умолчанию держателю банковской карты, предоставлять оплату товаров и услуг только через платежные терминалы в магазинах, снятие наличных средств в банкоматах, оплату имеющихся услуг в терминалах банка с которым заключен договор, а также пользоваться услугами с помощью онлайн приложения банка (с ограничением доступа к вкладам). Хочешь оплачивать товары и переводить средства через интернет и т.д., тогда иди в банк и пиши соответствующее заявление. Возможно, кому-то это ВЫГОДНО, раз эта схема мошенничества уже много лет работает.

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