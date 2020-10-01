Амурчане продолжают пополнять банковские счета мошенников

Несмотря на постоянное информирование, жители Приамурья продолжают попадаться на уловки мошенников. За минувшие сутки, по данным полиции, потерпевшие лишились более 450 тысяч рублей. Всего зарегистрировали 5 случаев.

Одна из распространенных схем злоумышленников — представиться сотрудником банка. Так, жительница областного центра лишилась 126 000 рублей. Ей позвонила женщина — якобы сотрудник банка и заявила, что на потерпевшую оформлен кредит, а по банковскому счёту проходят несанкционированные транзакции. Фальшивая работница банка узнала реквизиты банковской карты и попросила продиктовать коды из смс-сообщений.

Похожим способом были обмануты еще трое жителей области.

Другим способом обманули еще одного амурчанина. Мужчина оформил в интернете заявку на кредит, ему перезвонили из «банка» и попросили внести средства на карту. После того как потерпевший выполнил условия, к обману подключился еще один злоумышленник, он представился сотрудником безопасности банка. Мошенник попросил оплатить страховку и доставку. В результате пострадавший лишился 45 тысяч рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Кража».

УМВД напоминает:

— никому не передавайте конфиденциальную информацию (номера и пароли банковской карты, коды в смс-сообщениях),

— помните, работники банка не будут расспрашивать вас о наличии и размере средств на вашем счёте. Эти сведения имеются в распоряжении банка,

— при поступлении звонков от сотрудников банка сразу звоните на горячую линию своего банка, номер которой указан на оборотной стороне вашей карты.