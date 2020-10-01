Музыканта в Нигерии приговорили к смертной казни из-за песни

Как отмечает 29 сентября издание Daily Mirror, в тексте песни в непристойной манере упоминался исламский пророк Мухаммед.

В суде мужчина признал свою вину, хотя потом отметил, что это было ошибкой. В итоге музыканта приговорили к казни через повешение.

Правозащитники встали на сторону обвиняемого, назвав приговор за песню в сообщении WhatsApp слишком суровым. Однако губернатор штата Абдуллахи Умар Гандудже заявил, что подпишет смертный приговор без колебаний, как только закончится период рассмотрения апелляции.