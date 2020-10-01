Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:27 0

Музыканта в Нигерии приговорили к смертной казни из-за песни

Музыканта в Нигерии приговорили к смертной казни из-за песни
Фото: change.org

В Нигерии 22-летнего музыканта Яхая Шарифа-Амину приговорили к смертной казни за отправку песни оскорбительного содержания в групповой чат в мессенджере WhatsApp, пишут «Известия».

Как отмечает 29 сентября издание Daily Mirror, в тексте песни в непристойной манере упоминался исламский пророк Мухаммед.

В суде мужчина признал свою вину, хотя потом отметил, что это было ошибкой. В итоге музыканта приговорили к казни через повешение.

Правозащитники встали на сторону обвиняемого, назвав приговор за песню в сообщении WhatsApp слишком суровым. Однако губернатор штата Абдуллахи Умар Гандудже заявил, что подпишет смертный приговор без колебаний, как только закончится период рассмотрения апелляции.

Просмотров всего: 176

#закон #происшествия #религия

распечатать

Фотогалерея

В России и мире

Какие изменения ждут россиян с 1 октября
Происшествия

Белогорская полиция разыскивает 16-летнего подростка
В России и мире

Адвокат семьи Конкиных назвала основных подозреваемых в деле о гибели Софии
Общество 10

В Благовещенске нарушителей правил ловили беспилотником
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь