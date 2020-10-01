В Госдуме прокомментировали идею депутата Верховной рады переименовать Россию

— К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. <…> Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился, — сказал Лебедев.

В свою очередь, депутат Руслан Бальбек назвал подобное предложение аморальным.

— Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина — это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра — выбросят за пределы поля, — указал парламентарий.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей».