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сегодня, 16:07 0

В Госдуме прокомментировали идею депутата Верховной рады переименовать Россию

В Госдуме прокомментировали идею депутата Верховной рады переименовать Россию
Фото: news.myseldon.com

В Госдуме прокомментировали предложение депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Никиты Потураева переименовать Россию в «Московию». Вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев в эфире НСН посоветовал украинскому парламентарию заниматься проблемами своей страны, сообщает РИА Новости.

— К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. <…> Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился, — сказал Лебедев.

В свою очередь, депутат Руслан Бальбек назвал подобное предложение аморальным.

— Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина — это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра — выбросят за пределы поля, — указал парламентарий.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей».

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#политика #Украина

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