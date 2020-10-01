На 3,5 миллиона рублей предлагают штрафовать в России за пьяное ДТП

Недавно общественность всколыхнули сразу два громких ДТП, виновники обоих – представители творческих профессий России. Напомним, гибелью человека закончилась авария, произошедшая по вине артиста Михаила Ефремова. Позже отличился рэпер Эллей, молодой человек на Остоженке наехал на пешеходов. В момент аварии оба были нетрезвыми.

— В последнее время участились случаи управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Зачастую такие поездки приводят к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти человека. Несмотря на строгость санкций, число ДТП с участием пьяных водителей не становится меньше, — считают специалисты компании AVG Legal, консалтинговой группы VvCube и центра правовой помощи «Дело жизни».

Юристы подготовили обращение в Госдуму, где предложили, помимо лишения свободы, наказывать виновников пьяного ДТП крупными штрафами. Так, за причинение тяжкого вреда здоровью предлагают штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей, за смертельное ДТП с одним пострадавшим от 2 до 2,5 миллиона рублей, за несколько пострадавших – до 3,5 миллиона рублей.

Но не все верят в действенность наказания рублём, президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин уверен — ужесточение мер не всегда имеет действенный результат.

— Угроза штрафом может повлиять на сознание только трезвого водителя и упредить его от совершения противоправного деяния. Нетрезвый же водитель, как показывает практика, не отдает себе отчета в опасности своего намерения сесть за руль, — уверен Виктор Травин.

Ужесточением наказаний за нетрезвые ДТП озабочены сразу несколько организаций, общественное движение «Синие ведёрки» также отправило в Госдуму свои предложения. Организация предлагает относить к отягчающим обстоятельствам несколько грубых нарушений ПДД. Активисты считают, что многие водители, совершая грубые ошибки ПДД, часто не меняют своё поведение и впоследствии становятся виновниками серьёзных аварий.

— В ходе исследования послужного списка таких лихачей выясняется, что за ними многократные нарушения правил проезда перекрестков, грубейшие нарушения скоростного режима и иные противоправные действия, — рассказал координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.