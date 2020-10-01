Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:27 0

В Зее появились шуточные дорожные знаки

В Зее появились шуточные дорожные знаки
Фото: @kriminal.blg

В городе Зее появились шуточные дорожные знаки. Шутники похоронили ходовую, сочинили стих о налогах и нарекли Зею городом без дорог. В администрации рассказали, что это далеко не первый случай хулиганства.

В комментариях к фотографиям, опубликованным в паблике @kriminal.blg, амурчане пишут:

«В Зее ещё нормальные дороги, там, где они есть, конечно», «Оригинальненько. Но не смешно, к сожалению. Суровая реальность», «Срочно надо в Свободный поставить на ВСЕ улицы».

В управлении архитектуры и градостроительства администрации города Зеи ответили, что дороги ремонтируются постоянно. Уже отремонтировали переулки Серова и Сухой Лог. Сейчас рабочие приступают к асфальтированию улицы Уткина. Также запланирован ремонт улицы Зеленая Роща.

— Шутников хватает. Например, неделю назад хулиганы сняли крышку люка и выложили это в интернет. Специалисты оперативно выехали на место. Ведь это опасно — в люк может кто-нибудь провалиться. Но, к счастью, всё закончилось благополучно, — рассказал начальник управления Сергей Копылов.

Также Сергей Дарианович добавил, что с помощью минтранспорта в Зее отремонтируют 1,5 километра улицы Магистральной, чтобы жизнь горожан стала комфортнее.

Просмотров всего: 761

#дороги #Зея

распечатать


Власть 1

Мэр Благовещенска рассказал жителям о дорогах, благоустройстве и бродячих собаках
Общество

В Благовещенске перекроют перекресток улиц Пионерской и Красноармейской
Общество

Мост в Верхнеблаговещенском уже наполовину готов
Происшествия 48

«Подкараулю тебя у дома»: как корреспонденту Амур.инфо угрожал водитель такси
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь