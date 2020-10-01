В Амурской области 35 новых случаев COVID

В Амурской области в четверг, 1 октября, лабораторно подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 18 – в Благовещенске, 7 – в Свободном, 6 – в Тынде. По одному – в Белогорске, а также в Ивановском, Октябрьском и Тамбовском районах. Суточный темп прироста — 0,8 %.

— По состоянию на 1 октября 2020 года с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 326 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 547,56 на 100 тысяч населения, — рассказали в амурском управлении Роспотребнадзора.

За весь период выписаны из стационара с выздоровлением 2 837 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 52 человека, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.

По-прежнему чаще всего заболевание протекает в форме пневмонии – 50 % случаев. 44,1 % заболевших переносят коронавирус как ОРВИ и 5,9 % – бессимптомно.