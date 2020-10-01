Лучше всего из АК и Макарова в регионе стреляет амурский СОБР

На днях в пригороде Благовещенска прошли состязания по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова среди подразделений амурского управления Росгвардии. Лучших определяли как в личном, так и в командном зачёте.

— В этом году в соревнованиях приняли участие 7 команд по 4 человека в каждой. Все задания представляли собой одну общую полосу препятствий, в ходе преодоления которой команда должна была проявить ловкость, силу и выдержку. Сложность при выполнении задания заключалась в дополнительной физической нагрузке. Сотрудникам предстояло выполнить упражнения курса стрельб и поразить мишени с расстояния от 7 до 100 метров с выполнением различных вводных на рубежах стрельбы, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Амурской области.

В итоге наилучшие результаты продемонстрировали сотрудники специального отряда быстрого реагирования.