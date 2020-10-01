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сегодня, 15:32 0

В Приамурье второго октября завоют сирены

В Приамурье второго октября завоют сирены

Завтра, 2 октября, в Приамурье проверят муниципальную систему оповещения. Сирены закричат с 10:20 до 11:00, сообщает городское управление по делам ГОЧС.

Сирены и уличные громкоговорители включат в Благовещенске и Свободном. А по области запустят местные системы оповещения. Также в 10:35 и 10:45 в прямом эфире «Радио Россия» жителей оповестят о тренировке. Населению не нужно предпринимать никаких действий.

Напомним, что сейчас создаётся областная цифровая система оповещения. Её интегрируют в «Безопасный город» до конца 2021 года. На обновление из областного бюджета выделили 147 миллионов рублей, сообщает «Амурский центр ГЗ и ПБ».

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#МЧС

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