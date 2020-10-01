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сегодня, 19:59 0

Приамурье получит дополнительные деньги на социальные объекты

Приамурье получит дополнительные деньги на социальные объекты
Фото: marshrutca.ru

Правительство России выделит 319 миллионов рублей на социальные объекты Забайкалья, Приамурья, Бурятии и Магадана. В Амурскую область направят 93 миллиона рублей.

Деньги пойдут на капитальный ремонт стадионов и пришкольных территорий гимназии № 8 в Райчихинске и Варваровке.

104 миллиона рублей выделят на приобретение оборудования и инвентаря для стадиона, школьной коробки и детских площадок, модернизацию материально-технической базы школы № 2 и благоустройство парка в поселке Новая Чара в Забайкальском крае.

Республика Бурятия получит 62,9 миллиона рублей на обновление материально-технической базы в авиационном техникуме. В Магаданскую область направят 60,8 миллиона рублей на укрепление участка берега Охотского моря в бухте Нагаева, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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#российская власть #финансы

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