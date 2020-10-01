Начальник погибшего в Приамурье электромонтёра может сесть на четыре года
Начальника погибшего 1 июня электромонтёра осудят. Мужчина нарушил правила охраны труда, что повлекло за собой смерть подчинённого. Максимальное наказание — четыре года тюрьмы.
— Прокуратура установила, что обвиняемый не обеспечил безопасность работающих на контактной сети. Также он допустил проведение работ в действующих электроустановках. Начальник не оформил обязательные документы и не провёл инструктаж. А на месте работ не находился, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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