Начальник погибшего в Приамурье электромонтёра может сесть на четыре года

— Прокуратура установила, что обвиняемый не обеспечил безопасность работающих на контактной сети. Также он допустил проведение работ в действующих электроустановках. Начальник не оформил обязательные документы и не провёл инструктаж. А на месте работ не находился, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.