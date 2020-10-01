Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:09 0

Начальник погибшего в Приамурье электромонтёра может сесть на четыре года

Начальника погибшего 1 июня электромонтёра осудят. Мужчина нарушил правила охраны труда, что повлекло за собой смерть подчинённого. Максимальное наказание — четыре года тюрьмы.

— Прокуратура установила, что обвиняемый не обеспечил безопасность работающих на контактной сети. Также он допустил проведение работ в действующих электроустановках. Начальник не оформил обязательные документы и не провёл инструктаж. А на месте работ не находился, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Просмотров всего: 353

#суды

распечатать


В России и мире

Администраторы «группы смерти» осуждены за попытку убийства школьницы
Общество 4

Благовещенец задолжал своему ребёнку 1,5 миллиона рублей
Общество 1

В Свободном задержали мужчину с героином
Общество

Житель Приамурья получил срок за вождение в нетрезвом виде
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь