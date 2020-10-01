Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:14 1

Выйти на плато по COVID Россия может уже в начале ноября

Выйти на плато по COVID Россия может уже в начале ноября
Фото: pixabay.com

Плато по заболеваемости COVID-19 Россия может достигнуть в начале ноября. Примерные сроки назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Также, она добавила, что вскоре ожидается прогнозируемый подъём заболевания. Выход на плато прогнозируется к концу октября — началу ноября, а в последующем будет плавное снижение ежедневных случаев заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что количество заболевших коронавирусом увеличится, потому что вирусу свойственна сезонность.

Просмотров всего: 574

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Из-за отсутствия иностранных туристов Россия потеряла $7 млрд
Общество 8

Хабаровский край стал лидером по количеству заболевших коронавирусом на Дальнем Востоке
В России и мире

Илон Маск отказался ставить прививку от коронавируса
В России и мире

Вирусолог назвал главную ошибку заболевших COVID-19
Комментарии
Показать все (1)
  • foxik62

    foxik62
    17 минут назад

    Как надоело слушать этот бред. Люди с высшим медицинским образованием несут такую чушь! Хотя... Если в Кремле приказали, значит так и будет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь