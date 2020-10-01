Выйти на плато по COVID Россия может уже в начале ноября
Плато по заболеваемости COVID-19 Россия может достигнуть в начале ноября. Примерные сроки назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Также, она добавила, что вскоре ожидается прогнозируемый подъём заболевания. Выход на плато прогнозируется к концу октября — началу ноября, а в последующем будет плавное снижение ежедневных случаев заболевания.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что количество заболевших коронавирусом увеличится, потому что вирусу свойственна сезонность.
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