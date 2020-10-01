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сегодня, 16:33 0

Четыре судоводителя и один механик: как в Благовещенске отметили юбилей профтехобразования (видео)

Четыре судоводителя и один механик: как в Благовещенске отметили юбилей профтехобразования (видео)

В среду, 30 сентября, в столице Приамурья на набережной собрались студенты и курсанты колледжей и училищ. Всё дело в том, что в пятницу, 2 октября, в России отметят 80-летие профтехобразования. Наша съёмочная группа побывала на месте событий и пообщалась с участниками праздничной эстафеты и флешмоба.

— Мы бегали, флаги носили! Сегодня же праздник СПО (среднее профессиональное образование — Прим.ред.), ему 80 лет, вот мы и собрались, — рассказал один из весёлых студентов корреспонденту Амур.инфо.

А курсанты-моряки немного запутались в специальностях, но быстро исправились.

— Четыре судоводителя, штурман и механик, — отрапортовали ребята.

А если вы хотите узнать подробнее, как это было, смотрите видео. Именно этим роликом мы и начнём нашу новую рубрику «Лёгкие новости».

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#лёгкие новости

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