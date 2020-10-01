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1октября
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сегодня, 13:39 3

37 домов в Благовещенске до сих пор остаются без тепла

37 домов в Благовещенске до сих пор остаются без тепла
Фото: pixabay.com

В 1 203 домах Благовещенска уже дали отопление, ещё в 37 домах люди только ждут тепло. Сейчас там идут пусконаладочные работы.

– Несмотря на то, что 97 % жилого фонда Благовещенска уже подключили к отоплению, в 37 домах продолжаются работы по подготовке к запуску систем, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Также он отметил, что некоторые управляющие компании медленно реагируют на обращения жителей из-за ситуации с пандемией.

– Знаю, что некоторые управляющие компании всем коллективом ушли на самоизоляцию. Это не оправдание, конечно, но это возможная причина медленного реагирования на обращения граждан, – рассказал мэр Благовещенска.

Ранее министерство ЖКХ области рассказало, куда нужно обращаться, если батареи в вашем доме до сих пор холодные.

Напомним, в Благовещенске дали отопление раньше срока. Мэрия пошла навстречу горожанам, которые проголосовали за досрочное включение батарей в Инстаграме Олега Имамеева.

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#свет, тепло, квитанции

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Куда обращаться благовещенцам, если в квартирах до сих пор нет тепла
Комментарии
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  • Незнайка из Солнечного города

    Незнайка из Солнечного города
    34 минуты назад

    А как же лапша на ушах жителей, что после гидравлики нет порывов!?)))) Не греет?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    8 минут назад

    Не вижу, чтобы в статье где-то упоминались порывы.

  • амурская алена

    амурская алена
    7 минут назад

    Отдаю тепло желающим,так как окна открыты круглосуточно.

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