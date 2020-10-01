37 домов в Благовещенске до сих пор остаются без тепла

В 1 203 домах Благовещенска уже дали отопление, ещё в 37 домах люди только ждут тепло. Сейчас там идут пусконаладочные работы.

– Несмотря на то, что 97 % жилого фонда Благовещенска уже подключили к отоплению, в 37 домах продолжаются работы по подготовке к запуску систем, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Также он отметил, что некоторые управляющие компании медленно реагируют на обращения жителей из-за ситуации с пандемией.

– Знаю, что некоторые управляющие компании всем коллективом ушли на самоизоляцию. Это не оправдание, конечно, но это возможная причина медленного реагирования на обращения граждан, – рассказал мэр Благовещенска.

Ранее министерство ЖКХ области рассказало, куда нужно обращаться, если батареи в вашем доме до сих пор холодные.

Напомним, в Благовещенске дали отопление раньше срока. Мэрия пошла навстречу горожанам, которые проголосовали за досрочное включение батарей в Инстаграме Олега Имамеева.