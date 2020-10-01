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1октября
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сегодня, 13:26 1

Ход капитального ремонта МКД Приамурья под контролем

Ход капитального ремонта МКД Приамурья под контролем

В Благовещенске ход капитального ремонта многоквартирных домов контролируют ежедневно, а в области – еженедельно. Сегодня ремонт проводят на 75 объектах в 12 муниципалитетах, сообщает пресс-служба правительства области.

— Контроль за проведением работ ведут шесть специалистов, имеющих профильное образование в области строительства, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.

Контроль ведётся в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах». Напомним, что с начала года уже отремонтировали 140 домов. Всего в этом году запланировали обновление 217 объектов.

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#строительство

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