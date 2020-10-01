Какие изменения ждут россиян с 1 октября

С 1 октября индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта, прекратят получать максимальный размер пособия по безработице (в качестве поддержки в пандемию им полагались выплаты в размере 12 130 руб.).

Завершается действие отсрочки арендных платежей для малого и среднего бизнеса.

Закончит действие мораторий на банкротства для предприятий из наиболее пострадавших отраслей.

Порядок получения ОСАГО возвращается к прежнему режиму: для получения полиса с 1 октября вновь необходимо предъявлять действующую диагностическую карту. Автовладелец, заключивший договор ОСАГО в период, когда диагностическая карта не требовалась, до конца месяца обязан предоставить этот документ страховой компании. Если до 31 октября водитель не предоставил диагностическую карту или свидетельство о прохождении техосмотра и попал в это время в ДТП, страховая компания имеет право потребовать у автовладельца возмещения денег, выплаченных пострадавшей стороне.

1 октября начнется осенний призыв в армию, в войска планируют направить 128 тыс. человек, чуть меньше, чем в прошлом году: тогда в армию отправились 132 тыс. новобранцев. В связи с пандемией призывников, отправляющихся в воинские части, обеспечат одноразовыми медицинскими масками и антисептиками.

С 1 октября все социальные выплаты, включая пенсии, будут поступать только на карты национальной платежной системы «Мир». Окончательный переход на эту систему планировалось завершить к 1 июля, но из-за эпидемии сроки сдвинули на 1 октября.

С 1 октября на 3% проиндексируют зарплаты сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Аналогичное повышение ждет оклады судей и сотрудников силовых ведомств.

Лимит страхового возмещения по вкладам увеличится до 10 млн руб. Изменение относится лишь к средствам, полученным от продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, в случае возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью, при получении социальных выплат, пособий и грантов.

Кроме того, с 1 октября получить возмещение по вкладам до 1,4 млн руб. смогут определенные малые предприятия и НКО, например благотворительные фонды и товарищества собственников жилья.

С 1 октября снимаются ограничения, согласно которым зачесть переплату по налогу позволялось лишь в счет налога аналогичного вида. Теперь зачеты можно совершать между разными видами налогов.

С 1 октября производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию. Продажа, хранение и перевозка немаркированной продукции, произведенной или ввезенной в страну после этой даты, обернутся штрафами.

С 5 октября право использовать стационарный или переносной ящик для пожертвований останется исключительно у благотворительных и некоммерческих организаций.

Переносные ящики можно использовать только во время публичных мероприятий, организованных НКО. На ящиках должны быть указаны контактные данные НКО и для какой программы проходит сбор денег. Средства будут извлекать под протокол, их положено зачислять на счет НКО в течение трех рабочих дней после извлечения. Требования не распространяются на ящики для сбора пожертвований, размещаемые религиозными организациями.

С 12 октября получение российского гражданства будет проходить по упрощенной схеме для тех иностранцев, чьи совершеннолетние дети уже имеют гражданство России.

В октябре вступит в силу запрет на употребление в заведениях общепита кальянов и никотинсодержащей продукции.