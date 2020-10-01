Юных амурчан с ментальными нарушениями научат кататься на лыжах и коньках

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В Амурской области стартовал уникальный проект «Вместе в будущее» при поддержке Фонда президентских грантов. Его инициатором выступила областная некоммерческая организация «Амурский областной центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей "Открытый мир"».

Сейчас идёт формирование списка участников проекта. Занятия с ними начнутся в ноябре. В реализации проекта задействуют 135 человек: 15 детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, для которых проведут 68 групповых занятий, в том числе по специальной физической подготовке для фигуристов перед тренировками на льду с элементами хореографии и ледовые тренировки с элементами хореографии. Кроме этого, 55 детей-инвалидов и 65 членов их семей примут участие в творческих встречах и соревнованиях, мастер-классах и конкурсе рисунков.



Итоговыми мероприятиями станет участие семей с детьми-инвалидами в мероприятии «Лыжня России-2021» в Благовещенске, в инклюзивном фестивале «Хрустальный конек», где дети смогут продемонстрировать результаты личных достижений, в конкурсе рисунков «Раз морозною зимой...», сообщается на сайте амурского правительства.



— Проект «Вместе в будущее» является инновационным, потому что в Благовещенске ранее не существовало практики участия детей-инвалидов с ментальными нарушениями в зимних видах спорта. Разработанный комплексный подход позволит вовлечь детей в эти виды спорта, способствуя их абилитации, реабилитации, социализации и физическому развитию. Особенность проекта заключается в сочетании онлайн-занятий с непосредственным посещением тренировок и мероприятий. Такая специфика стала необходимой в связи с пандемией коронавируса, — рассказала председатель некоммерческой организации «Амурский областной центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей "Открытый мир"» Оксана Егорова.



Этот проект стал одним из победителей специального конкурса Фонда президентских грантов 2020 года в грантовом направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». На его реализацию амурчане получили более 400 тысяч рублей. Общая стоимость проекта — свыше 700 тысяч рублей. Президентский грант «Открытый мир» выигран впервые. До этого некоммерческая организация реализовывала свои проекты, направленные на развитие детей с ментальными нарушениями, благодаря муниципальным грантам.