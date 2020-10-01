В будущем ЕГЭ могут оставить только для поступающих в вузы

— Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) <...> Также поступили рекомендации отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы, — рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Напомним, в этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз, всем остальным оценки выставлялись на основе успеваемости. Студенты российских вузов также защищали дипломы дистанционно.