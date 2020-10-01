Благовещенку обманули более чем на 1 миллион рублей

В дежурную часть МВД обратилась жительница Благовещенска, она рассказала, что стала жертвой мошенника и лишилась крупной суммы денег.

— В конце июля женщина в одной из социальных сетей увидела рекламу торговой площадки, там обещали большой заработок. Пострадавшая оставила свой номер телефона, ей позвонил мужчина, представился Алексеем. Для того чтобы начать зарабатывать, необходимо было внести первоначальный взнос — 300 тысяч рублей. Затем мошенник убедил установить на свой телефон программу для удалённого доступа. Всего на электронный кошелёк благовещенка перевела 1 150 000 рублей. Никакого заработка женщина не получила и вывести деньги не смогла. Мужчина, назвавшийся Алексеем, отвечать перестал, а потом и вовсе отключил телефон. По факту мошенничества завели уголовное дело, злоумышленников ещё не нашли, — рассказали в пресс-службе областного УМВД.