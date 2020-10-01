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1октября
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сегодня, 12:07 7

Благовещенку обманули более чем на 1 миллион рублей

Благовещенку обманули более чем на 1 миллион рублей
Фото: pixabay.com

В дежурную часть МВД обратилась жительница Благовещенска, она рассказала, что стала жертвой мошенника и лишилась крупной суммы денег.

— В конце июля женщина в одной из социальных сетей увидела рекламу торговой площадки, там обещали большой заработок. Пострадавшая оставила свой номер телефона, ей позвонил мужчина, представился Алексеем. Для того чтобы начать зарабатывать, необходимо было внести первоначальный взнос — 300 тысяч рублей. Затем мошенник убедил установить на свой телефон программу для удалённого доступа. Всего на электронный кошелёк благовещенка перевела 1 150 000 рублей. Никакого заработка женщина не получила и вывести деньги не смогла. Мужчина, назвавшийся Алексеем, отвечать перестал, а потом и вовсе отключил телефон. По факту мошенничества завели уголовное дело, злоумышленников ещё не нашли, — рассказали в пресс-службе областного УМВД.

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#криминал

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    3 часа назад

    дура - вот и абманули. Миня абманут - я дураком буду...

  • Абрахман

    Абрахман
    3 часа назад

    Без лоха и жизнь плоха...

  • Нур

    Нур
    3 часа назад

    Не знаю, чем думают люди, у которых воруют деньги....Имея миллион, она ищет работу в инете с первоначальным взносом.....Явно не заработала свой миллион, если так легко отдала

  • Papanchak

    Papanchak
    2 часа назад

    Удивительное дело - пока были деньги, была дурой. Как денег не стало, стала умной. Экспресс-обучение уму за мульон.

  • Светлица

    Светлица
    2 часа назад

    Откуда у этой глупой женщины такая сумма денег ?

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Дурак на дураке и дураком погоняет.

  • Лори2000

    Лори2000
    48 минут назад

    Наверное у нее много лишних деньжат...Или достались ей легко так.

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