Хирургический корпус Тындинской больницы полностью отремонтируют в сентябре следующего года (фото)

Губернатор области Василий Орлов проинспектировал ремонт хирургического корпуса Тындинской больницы. Интересно, что необходимость ремонта озвучил местный житель – бригадир стройки БАМа, Герой Социалистического Труда Иван Варшавский.

— Сегодня мы оценили ход ремонтных работ в хирургическом корпусе больницы Тынды, объект достаточно крупный, деньги выделялись по просьбе известного тындинца Ивана Варшавского. Сегодня мы с ним вместе побывали на объекте. В сроках нас немного «подвинул» коронавирус, но на сегодняшний день подрядчик работает очень эффективно, до конца этого года в эксплуатацию будут введены первые два этажа, весь корпус завершим к сентябрю 2021 года, — сказал Василий Орлов.

Интересно, что к поиску средств на проект пришлось подключить Валентину Матвиенко.

— Помню, как начинали строить этот лечебный комплекс: жилья всем рабочим не хватало – даже в палатках на морозе ночевали. Когда комплекс передали городу, здесь все заморозили. Земляки попросили, я и поехал в Москву, к Валентине Матвиенко. Часть область выделила, часть – 170 миллионов рублей – при помощи Матвиенко получили. Капитальный ремонт сразу же начали, постоянно общаюсь с подрядчиком, он все замечания и просьбы учитывает, тындинцы меня даже «сенатором» прозвали. Врачи у нас здесь прекрасные — вот добавятся койко-места, оборудование обновим – красота будет, — сказал Иван Варшавский.

Действительно, благодаря председателю Федерального Собрания РФ на ремонт выделили около 160 миллионов рублей из резервного фонда правительства страны.

«Еще более 87 миллионов рублей планируют выделить в 2021 году. Проведение работ было решено разделить на два года – 2020 и 2021», опубликовано на сайте регионального правительства.

— Объем работ там достаточно большой — кроме ремонта внутри здания и замены всех инженерных систем, нужно выполнить ремонт фасада, кровли, благоустроить прилегающую территорию, — рассказала и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

При этом до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию первые два этажа корпуса, а завершить работы полностью хотят в сентябре 2021 года.