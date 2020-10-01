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1октября
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сегодня, 11:33 8

Хабаровский край стал лидером по количеству заболевших коронавирусом на Дальнем Востоке

Хабаровский край стал лидером по количеству заболевших коронавирусом на Дальнем Востоке
Фото: pixabay.com

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) привёл данные анализа среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа. По результатам мониторинга за прошедшие полгода первое место в ДФО занимает Хабаровский край, замыкает рейтинг Чукотский автономный округ.

«По итогам шести прошедших месяцев доля выявленных заболевших Хабаровского края составляет 19 процентов от всех субъектов Дальневосточного федерального округа. По данному показателю регион занимает первое место среди регионов ДФО. Наименьшая доля выявленных случаев коронавируса – 0 процентов зафиксирована в Чукотском автономном округе», опубликовано на сайте dvnovosti.ru​.

По данным ИЦК, в ДФО на 30 сентября выявлен 64 791 случай COVID-19. За все время выздоровели 51 974 пациента, не справились с болезнью 616 человек.

Просмотров всего: 1074

#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Базилевс

    Базилевс
    3 часа назад

    ДА ЗНАЕМ И ВИДИМ ВАШУ СТАТИСТИКУ по БАРАНОВИРУСУ!

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    3 часа назад

    Значит там больше тестов делают. У нас при ОРВИ не возможно допросится, чтобы сделали тест. Да и контактникам делают неохотно.

  • pishi-chitai

    pishi-chitai
    3 часа назад

    Я всё из-за того, что Я/МЫ COVID! Докричались

  • Дан

    Дан
    3 часа назад

    апять путин веноват...

  • --- -- ---

    --- -- ---
    2 часа назад

    вова, выпей чаю! Россия угощает.

    Я иду по лужам, - путин мне не нужен!

    Идите лесом с таким НДСом!

    Да мы по уши в стабильности!

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    В Санкт-Петербурге разрешили все массовые мероприятия, кроме митингов.

    В постановлении о мерах по противодействию распространения коронавируса говорится, что разрешено проводить конференции, форумы, брифинги, собрания жильцов, при этом под запретом остаются мероприятия, которые устраивают для свободного выражения мнения по различным вопросам. Сохраняется запрет и на встречи депутатов с избирателями.

    Клоунада...

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    1 час назад

    pishi-chitai, вы видимо очередной зомбопупкин, который верит в эту статистику, которая специально искусственно завышена для хабаровчан. смотрите дальше телеящик и верьте всем интернет-новостям

  • El Antonio

    El Antonio
    8 минут назад

    AmurAdmin, переобулись? Весной кремлеботами называли тех, кто топил за "неопасный вирус", теперь - наоборот. Знаю медиков, которые уволились. Знаю медиков, которые сами теперь лежат в больнице. Знаю скончавшихся. Как бы это естественно, что при большем числе контактов и адекватных мерах по выявлению (а не "Ты видишь, что они летают?") мы получаем большее число заболевших. Человек так устроен, что как раз невидимое не воспринимается всерьёз. Вероятность погибнуть в автокатастрофе мы преувеличиваем, вероятность умереть от рака - приуменьшаем. А вообще, конечно, дурдом. Будь у того же "Яндекса" понятие о социальной ответственности, отключили бы комментарии к чёрту. "Как?! На ИВЛ такая смертность большая?! А если без ИВЛ?" Дохните, кто вам не даёт? )

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