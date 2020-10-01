Хабаровский край стал лидером по количеству заболевших коронавирусом на Дальнем Востоке

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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) привёл данные анализа среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа. По результатам мониторинга за прошедшие полгода первое место в ДФО занимает Хабаровский край, замыкает рейтинг Чукотский автономный округ.

«По итогам шести прошедших месяцев доля выявленных заболевших Хабаровского края составляет 19 процентов от всех субъектов Дальневосточного федерального округа. По данному показателю регион занимает первое место среди регионов ДФО. Наименьшая доля выявленных случаев коронавируса – 0 процентов зафиксирована в Чукотском автономном округе», опубликовано на сайте dvnovosti.ru​.

По данным ИЦК, в ДФО на 30 сентября выявлен 64 791 случай COVID-19. За все время выздоровели 51 974 пациента, не справились с болезнью 616 человек.