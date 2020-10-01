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сегодня, 11:00 0

Илон Маск отказался ставить прививку от коронавируса

Илон Маск отказался ставить прививку от коронавируса
Фото: tvcenter.ru

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что не станет делать прививку от коронавирусной инфекции, когда вакцина станет доступной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал Fox Business.

Как пишет издание, американский предприниматель в подкасте журналистки The New York Times Кары Свишер объяснил свое решение тем, что он и его дети не входят в группу риска по заражению COVID-19.

Вместе с тем Маск рассказал, что не обеспокоен выявлением в США более 7 млн случаев коронавируса, поскольку «все люди умирают».

Он также раскритиковал идею всеобщего карантинного режима, подчеркнув, что изолировать следует только людей из групп риска.

В мае Маск грозился перенести головной офис или производственные мощности предприятия из Калифорнии в другие американские штаты, например в Техас или Неваду.

Предприниматель сетовал на то, что санитарные меры, введенные в Калифорнии из-за распространения коронавируса, являются слишком жесткими, оказывают крайне негативное влияние на бизнес и не позволяют в полной мере возобновить работу Tesla.

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#коронавирус #США

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