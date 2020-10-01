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1октября
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сегодня, 10:52 0

Сотрудники МЧС спасли рыбака в Бурейском районе

Сотрудники МЧС спасли рыбака в Бурейском районе
Фото: 28.mchs.gov.ru

ЧП произошло на Бурейском водохранилище в районе ключа Чукчан. Посреди водоёма у рыбака вышел из строя двигатель моторной лодки. Спасатели пришли на помощь мужчине, рыбака эвакуировали, рассказали в пресс-службе МЧС.

— В это время года на Бурейском водохранилище большая волна и ветер, оказаться посреди водоема на сломанной лодке очень опасно, подобные аварии могут привести к весьма печальным последствиям. Поэтому действовать нужно оперативно, чтобы вовремя прийти на помощь и не допустить беды, для этого в районе водохранилища всегда на боевом посту спасатели. Отправляясь в такие мини-путешествия, обеспечьте себя всем необходимым – от мобильной связи с полным зарядом аккумулятора, поскольку сигнал сотовых операторов в районе водохранилища неустойчивый, теплой одежды, запаса провизии, медицинской аптечки до опытного компаньона, способного свободно ориентироваться на местности, — предупредил заместитель начальника Амурского филиала ДВРПСО МЧС России Алексей Хвалимов.

Тем, кто решил выехать на лодке, особенно при большой волне, необходимо иметь плавучий якорь. Он нужен для того, чтобы в случае отказа двигателя лодку не залило водой. Отдых безопаснее планировать на светлое время суток.

Спасатели предупреждают, что на поверхность водоёмов могут всплывать брёвна – так называемые топляки. Налетая на них, у лодок часто выходят из строя двигатели. Плавсредства из ПВХ рвутся о сучки топляков. Чтобы отдых прошёл спокойно, необходимо соблюдать все меры безопасности.

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#МЧС #помощь

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