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сегодня, 10:23 0

Вирусолог назвал главную ошибку заболевших COVID-19

Вирусолог назвал главную ошибку заболевших COVID-19
Фото: kuzbass-today.ru

Самолечение является главной ошибкой заболевшего тяжелой формой коронавирусной инфекции. Об этом в среду в эфире радио «Национальная служба новостей» рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев, пишет ТАСС.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — сказал Зуев.

При этом лечиться от коронавирусной инфекции можно дома, отметил в эфире радиостанции профессор НИЦ Анатолий Альштейн. «Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы», — объяснил он.

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#коронавирус #здоровье

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