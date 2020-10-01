Вирусолог назвал главную ошибку заболевших COVID-19

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — сказал Зуев.

При этом лечиться от коронавирусной инфекции можно дома, отметил в эфире радиостанции профессор НИЦ Анатолий Альштейн. «Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы», — объяснил он.