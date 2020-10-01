Белогорская полиция разыскивает 16-летнего подростка

24 августа Евгений Толстокулаков ушел из дома по адресу: город Белогорск, улица Озерная. До сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы подростка: русые волосы, голубые глаза, рост 180 сантиметров, – сообщают сотрудники МО МВД России «Белогорский».

Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетнего Евгения Владимировича Толстокулакова, сообщите по телефону 02, с мобильного – 102, либо по телефонам отделения по розыску лиц: 2-41-19, 8-961-952-50-71 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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