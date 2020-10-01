С сегодняшнего дня благовещенская мэрия принимает граждан в прежнем режиме

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Ограничения по личному приёму граждан и приёму обращений, которые были введены из-за пандемии, с сегодняшнего дня прекратили своё действие. С 1 октября администрация города Благовещенска возобновляет работу в прежнем режиме, но с соблюдением всех санитарных норм.

— Приём будут вести в кабинете № 106 по адресу: улица Ленина, 133, в рабочие часы (с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00). В связи с проведением ремонтных работ фасада здания мэрии заходить в администрацию следует улицы Ленина. С 1 по 2 октября заявления горожан на оказание помощи при утрате урожая продолжат принимать по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинет № 117. В связи с тем, что востребованность этой услуги в последние дни снизилась, в субботу, 3 октября, часы приема документов сократят. Заявления будут принимать с 09:00 до 15:00. С 5 октября заявления следует оставлять в кабинете № 106 по адресу: улица Ленина, 113, — рассказали в пресс-службе мэрии.