Адвокат семьи Конкиных назвала основных подозреваемых в деле о гибели Софии

— Я была в Следственном комитете, пока не определен состав следственной группы, которая будет участвовать в этом деле. В ближайшее время эта группа будет определена. Касательно того, что сейчас выливается в прессу — наличие алкоголя в крови, наличие диазепама в крови — эту информацию нам до сих пор не предоставили, — заявила защитница.

По ее словам, юристы в ходе собственного расследования изучили содержимое телефона Конкиной и вещи, которые у нее были в день смерти при себе.

— Не совсем понятная ситуация, как это все было упущено, главные вещественные доказательства. У нас появились дополнительные версии того, что происходило в этот день. Могу сказать, что она не планировала умирать, у нее были запланированы встречи с друзьями, посещение стоматолога, косметолога на другие дни. В ее планы не входили таблетки, которые нужно запить алкоголем, — рассказала Нитченко.

Сегодня РЕН ТВ опубликовал эксклюзивные кадры с камер наблюдения, которые зафиксировали, как Конкина покупала бутылку вина в магазине незадолго до посещения фитнес-центра. Комментируя запись, адвокат заявила, что девушка на ней действительно похожа на Софию, но, по ее словам, в бутылке вина не могло быть 3 промиллей алкоголя.

— Видно, что девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не 3 промилле в крови. Где она могла употребить или кто ей мог подбросить. У нее была с собой бутылка минеральной воды, нам передали ее из боткинской больницы, у нее с собой не было таблеток снотворных, — сказала Нитченко.

Она добавила, что до сих пор нет официального заключения экспертов, и причина смерти дочери актера пока не установлена.

— Сейчас часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса, выставляют претензии к сотрудникам фитнес-клуба, которые допустили халатность, не установили камеры, не посадили тренера, допустили с бутылкой вина или не с бутылкой — все должно было проверяться, — отметила она.

Адвокат также рассказала, что Конкина была постоянным клиентом фитнес-клуба, однако странным кажется то, что она пришла туда вечером в свой выходной день: обычно она посещала его три раза в неделю после работы.

Напомним, 32-летняя София Конкина умерла после посещения бассейна в московском фитнес-клубе. По имеющимся данным, 22 сентября она пришла в бассейн, но во время заплыва ей стало плохо, и она оказалась под водой. Конкину госпитализировали с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде» в больницу имени Боткина, но там спустя день у нее остановилось сердце.

В связи с трагедией было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации РЕН ТВ, эксперты обнаружили смертельную дозу спиртного и снотворного в организме девушки: в ее моче содержалось 2,96 промилле алкоголя, в крови - 2,25. Ее жених не согласен с этой версией.