400 тысяч штрафа могут заплатить амурчане за убийство лося

26 сентября на границе заказника «Альдикон» задержали четверых жителей села Бысса, которые везли в лодке разделанную тушу лося. Также у мужчин обнаружили оружие, а вот документов, разрешающих охоту, у них не оказалось.

— Полицейские изъяли у браконьеров оружие и лосиное мясо, сейчас идёт разбирательство по делу. Браконьерам грозит наказание вплоть до лишения свободы. Также им придется выплатить сумму ущерба, нанесенного природе региона, – это 240 или 400 тысяч рублей в зависимости от пола убитого животного, — сообщили в управлении по охране животного мира Амурской области.

Просмотров всего: 550

#животные #производство

распечатать

sirotova