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сегодня, 10:09 6

400 тысяч штрафа могут заплатить амурчане за убийство лося

400 тысяч штрафа могут заплатить амурчане за убийство лося
Фото: pixabay.com

26 сентября на границе заказника «Альдикон» задержали четверых жителей села Бысса, которые везли в лодке разделанную тушу лося. Также у мужчин обнаружили оружие, а вот документов, разрешающих охоту, у них не оказалось.

— Полицейские изъяли у браконьеров оружие и лосиное мясо, сейчас идёт разбирательство по делу. Браконьерам грозит наказание вплоть до лишения свободы. Также им придется выплатить сумму ущерба, нанесенного природе региона, – это 240 или 400 тысяч рублей в зависимости от пола убитого животного, — сообщили в управлении по охране животного мира Амурской области.

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#животные #производство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    денях в казне нет

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Ну хоть полицейские лосятинки покушали

  • ой стыдно

    ой стыдно
    3 часа назад

    Не 400 а 4 000 000 и каждому. Развелось , все побили, зверья и птицы нет. ГОЛОДНЫЕ.

  • С форума

    С форума
    3 часа назад

    С чем должны питаться жители сел, до которых никому дела нет? Ешьте картоху и огурцы из банки? Не страна а рабство с выплатами дани.

  • Н.В.

    Н.В.
    2 часа назад

    А была бы лицензия , ущерб не был бы нанесен природе. А без лицензии вон на какую сумму природа пострадала

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Скажите спасибо, что хоть пока можете грибочки, да ягодки выносить из леса, буржуйский правящий класс в лице государства пока еще разрешает это делать. Чтобы пролетариат смог подкрепившись халявными дикоросами дотащить свое бренное и изможденное тело до работы. А буржую и платить зар. плату работнику тоже можно меньше за счет этого, вон на подножном корму пущай попасется, а там и снежок выпадет - бесплатное мороженное. Красота!

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