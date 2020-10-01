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1октября
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сегодня, 09:32 1

Почти 10 миллиардов из федерального бюджета выделят на строительство моста через Зею

Почти 10 миллиардов из федерального бюджета выделят на строительство моста через Зею
Фото: Амурупрадор

На строительство нового моста через Зею выделят ещё 9,5 миллиарда федеральных средств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Общая стоимость строительства объекта транспортной инфраструктуры составляет 19,8 миллиарда рублей. Из них 17,2 миллиарда – средства федерального бюджета, остальные – из областного бюджета. Окончание строительства моста запланировано в 2023 году, но открыть движение возможно будет и раньше, — рассказали в ГКУ «Амурупрадор».

При этом летом 2020 года на мост из федеральных средств уже выделили чуть больше 4,5 миллиарда рублей.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Хорошая новость!

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