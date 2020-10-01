Почти 10 миллиардов из федерального бюджета выделят на строительство моста через Зею
На строительство нового моста через Зею выделят ещё 9,5 миллиарда федеральных средств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
— Общая стоимость строительства объекта транспортной инфраструктуры составляет 19,8 миллиарда рублей. Из них 17,2 миллиарда – средства федерального бюджета, остальные – из областного бюджета. Окончание строительства моста запланировано в 2023 году, но открыть движение возможно будет и раньше, — рассказали в ГКУ «Амурупрадор».
При этом летом 2020 года на мост из федеральных средств уже выделили чуть больше 4,5 миллиарда рублей.
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