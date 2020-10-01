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Выбор читателей за 30 сентября

Выбор читателей за 30 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 30 сентября.

В России снова карантин: москвичи уже готовятся к самоизоляции

Жителям столицы в связи с ростом заболеваемости вновь выдали предписание о вынужденной самоизоляции. В первую очередь она касается пенсионеров в возрасте старше 65 лет и всех москвичей, имеющих какие-либо хронические заболевания. Людям рекомендуют возвращаться к удалённому формату работы или брать отпуск на период карантина.

«Выжить без Китая»: как изменилась жизнь Приамурья после закрытия границы

Решение о закрытии границы между Россией и Китаем было принято 30 января 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Карантинная мера, растянувшаяся на восемь месяцев, тогда казалась временной.

Вакцина от 23 штаммов пневмококка спасёт от коронавируса

Учёные назвали препараты, которые помогут не заразиться коронавирусом, а в случае заражения снизят риск осложнений. Для взрослых, по их словам, подойдёт 23-валентная, а детям и пожилым — 13-валентная вакцина от пневмококка, сообщили «Известия».

В Благовещенске в районе Заводской – Театральной произошло жесткое ДТП

Во вторник, 29 сентября, в 19:25 в районе Театральной, 170, столкнулись Toyota Brevis и Nissan Skyline, сообщает kriminal.blg. Один человек травмирован.

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#Обзор #интернет #СМИ

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