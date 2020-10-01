Гороскоп 1 октября: Ракам лучше отложить путешествие, а Рыбам нужно быть осторожнее с финансами

Восход Солнца: 06:30

Заход Солнца: 18:08

Солнце в Весах.

Овен. Не надейтесь на обстоятельства, на судьбу или на окружающих, которые каким-то образом вам помогут в решающий момент. Пришло время взять ответственность на себя, чтобы решить проблему раз и навсегда.

Телец. Сегодня Тельцам лучше ограничиться ролью генераторов идей, избегая активной роли в их непосредственной реализации. Наибольшими рисками чревато финансовое участие, но вы также можете понести технический или моральный ущерб.

Близнецы. На работе может возникнуть чрезвычайная ситуация, но она уладится сама по себе, не стоит переживать. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день.

Рак. Вам следует пересмотреть свой распорядок дня и выбросить из него все то, что вы делаете ради галочки или по привычке. В этот и в ближайшие дни не стоит отправляться в путешествие. Это предприятие доставит не столько удовольствие, сколько проблемы.

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Лев. Вам нужно прислушиваться к голосу разума, а не действовать по наитию. Благоприятный день для борьбы с вредными привычками. Сегодня вероятны домашние хлопоты, проблемы с родственниками или друзьями.

Дева. День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным. Жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в отношениях с партнерами. Сегодня не следует рассчитывать на покровительство судьбы.

Весы. Неожиданные повороты судьбы заставят Весов проявить максимальную активность в организации предстоящего мероприятия, однако из-за неблагоприятного расположения планет напряженные усилия, скорее всего, не принесут желаемых результатов.

Скорпион. Расположение звезд предостерегает о неудачах в сфере профессиональной деятельности и в личных отношениях. Вероятно непорядочное отношение или предательство людей, которых вы считаете своими союзниками.

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Стрелец. Сегодня Стрельцы подвержены собственной инерции и могут упорно «махать кулаками после драки». Водолеи-оптимисты продемонстрируют склонность преувеличивать свои победы, а пессимисты могут завышать значимость неудач.

Козерог. Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни, связанные с новыми знакомствами и разрывом прежних связей.

Водолей. Чтобы избавиться от текущих проблем, вам предстоит пройти экзамен на зрелость. Он заключается в переосмыслении своих ошибок, действий окружающих и прочего, снимите розовые очки, наконец.

Рыбы. Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице.

Астролог: Вальдемар Небоходцев