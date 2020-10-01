Подозрительная организация агитирует амурских родителей против «дистанционки»

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В WhatsApp появилась группа «Стоп Дистант Амурская область» для родителей школьников из Благовещенска и Амурской области. Участники чата выступают против дистанционного образования, называют его незаконным и утверждают, что оно приведёт к деградации школьников.

Также мамы и папы в группе считают незаконными термометрию в школах, принудительную установку турникетов и обязательную вакцинацию. Свою деятельность, как написано, они ведут в рамках недавно созданного ими комитета образования Амурской области и относят себя к некоему Общенародному союзу возрождения России.

Группа была создана в преддверии этого учебного года, сейчас в ней состоит более 60 человек. Недавно админ группы обратилась к участникам.

«Всем здравствуйте. Наступил учебный год. Детки пошли в школу, и родители начинают больше и больше переживать. Каждый день на просторах WhatsApp мы видим информацию о школе, здоровье и будущем наших детишек. И опасения с каждым днем за их жизнь, да и за нашу тоже, реальней. Конечно, можно довериться потоку и отдать будущее детей на самотёк и ждать, что все вокруг само пройдёт!!! А можно, вернее, НУЖНО ‼️‼ быть активным, заботиться о будущем детей, их здоровье, образовании... И также будить людей вокруг себя. Отгородиться от мира и жить отдельно сегодня невозможно. Контроль и желание управлять нами, не обойдёт никого, где бы он не жил. Я считаю, нам необходимо объединение, мирно отстаивать свои права и права Наших Чад, их будущее, а значит будущее всей страны. Вместе мы сила!» (Орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.).

Многие родители согласятся, что «дистанционка» им не нравится. Не нравится она и многим школьникам. Предпосылки для дальнейшего обучения в таком формате тоже есть. Недавно «Интерфакс» писал, что первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил о том, что российские школы могут вернуть на удалённое обучение, если число заболевших COVID-19 продолжит расти.

— Решения по поводу перевода на дистанционное обучение будут приниматься в зависимости от количества заболевших. Но в целом моё ощущение, что в отличие от многочисленных обещаний, второй волны пандемии вряд ли удастся избежать, — сказал Смолин «Интерфаксу».

На прошлой неделе Амур.инфо сообщало о том, что по всей стране из-за коронавируса на дистанционное обучение переведено уже 95 школ.

Казалось бы, у родителей действительно есть повод для беспокойства, но… информация и призывы в группе «Стоп Дистант Амурская область» кажутся уж очень агрессивными. Наш корреспондент неоднократно выходил на связь с админом группы, чтобы понять, какими всё-таки методами родители решили противостоять дистанционному образованию и почему в группе приводятся всё время такие устрашающие данные о том, как всё плохо, без единого позитивного посыла и достоверных источников. Но сколько бы вопросов не было задано, ни на один из них так и не поступило ответа.

На прошлой неделе у участников группы состоялась живая встреча в Благовещенске.

— На прошлой неделе мы собирались на встречу, было 9 человек. На собрании был создан Комитет образования Амурской области. Мы представляем организацию ОСВР. Мы разработали шаги наших действий, подключайтесь к нам. (Орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.).

После перехода на сайт у редакции вопросов возникло ещё больше. Портал принадлежит Общенародному союзу возрождения России (ОСВР). Как написано на сайте — это «добровольное, самоуправляемое общественное объединение граждан, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. ОСВР — это институт гражданского общества. Целью Общенародного союза возрождения России является объединение всех честных граждан нашей родины для восстановления разрушенного государства СССР и построения его в обновленном виде на основе принципов народовластия». Какое отношение этот союз имеет к дистанционному образованию — неизвестно.

После этого мы попытались ещё раз связаться с админом группы, но она ответила, что ей некогда, и переключила на другую маму. Каждый день она обещала ответить на наши вопросы, но потом перестала выходить на связь. В самой же группе накануне выхода материала появилась информация о том, что родителей приглашают в Москву на митинг, который будет организовывать союз возрождения.

При этом на данный момент никакой информации о тотальном переводе школ Приамурья на дистанционное обучение нет. Только часть классов в школах сейчас действительно на «дистанционке» – где-то из-за превышения порога по ОРВИ, где-то из-за контакта с коронавирусной инфекцией.