В России нашли иностранные утюги со встроенной прослушкой
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой, пишет РИА Новости.
— Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. ред.), — рассказал Шпак.
По его словам, закладки в электротехнике не выдумка.
Просмотров всего: 40