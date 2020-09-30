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30сентября
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сегодня, 18:41 0

В России нашли иностранные утюги со встроенной прослушкой

В России нашли иностранные утюги со встроенной прослушкой
Фото: sdelai-lestnicu.ru

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой, пишет РИА Новости.

— Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. ред.), — рассказал Шпак.

По его словам, закладки в электротехнике не выдумка.

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#технологии

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