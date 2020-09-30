В России нашли иностранные утюги со встроенной прослушкой

— Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. ред.), — рассказал Шпак.

По его словам, закладки в электротехнике не выдумка.