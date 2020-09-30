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30сентября
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сегодня, 20:04 0

Зимний городок Белогорска украсит новая горка

Зимний городок Белогорска украсит новая горка

Белогорск уже готовится ко встрече Нового года-2021. На площади имени 30-летия Победы, где традиционно обустраивается место для новогодних гуляний, появится новая зимняя горка с подсветкой. Пятискатный комплекс переедет на новое место. Об этом рассказал глава города Станислав Мелюков.

– Перечислили предоплату за новые зимние горки на площади, – сообщил он в своем Инстаграм. – Той, которая была, исполнилось 10 лет. Новые горки будут другими - металлический остов, композитные материалы, подсветка. Высота скатов 2,5, 3 и 4 м. Нашли возможность приобрести их не за счет городского бюджета. Старую зимнюю горку установим в сквере «Молодежный».

Ранее сообщалось, пятискатный комплекс “Зимняя горка” впервые установили на центральной площади Белогорска в декабре 2010 года. С декабря 2020 года конструкция в 8 метров в высоту и около 20 метров в длину будет служить для развлечения жителей микрорайона “База-57”. У горки две опорные башни с восьмигранными куполами и 5 скатов высотой от 1,5 до 4 метров.

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#Белогорск

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