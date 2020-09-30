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30сентября
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сегодня, 18:51 0

Жителей посёлка Остров Старица опрашивают на предмет переселения

Жителей посёлка Остров Старица опрашивают на предмет переселения

Рабочую группу по оценке возможности переселения жителей острова Старица создали в администрации Белогорска. Распоряжением главы города Станислава Мелюкова в рабочих вопросах, касающихся предполагаемого переселения, будут разбираться заместители, курирующие вопросы строительства и ЖКХ, а также руководители структурных подразделений администрации города, депутаты горсовета.

На первом совещании под председательством главы города принято решение оценку возможности переселения начать с опроса тех, кто живет на “острове”. Опросные листы, включающие данные об адресе проживания, состава семьи, наличия в ней детей и людей с ограниченными возможностями, характеристиками объектов недвижимости и прав собственности, на каждое домовладение раздадут сотрудники управления по делам ГО и ЧС. В течение недели жителям микрорайона предстоит ответить на вопросы. До 8 октября они должны вернуть опрос в Управление по делам ГО и ЧС для их последующего сбора и анализа.

Включает опросный лист не только качественные и количественные характеристики домовладений, но и вопросы, касающиеся отношения к возможному переезду на иное место жительства, причины отказа и условия переезда, а также личного участия в решении вопросов, связанных с переездом с территории, периодически затапливаемой рекой Томь.

— После анализа полученных данных начнем искать варианты и готовить предложения губернатору Василию Орлову, который дал соответствующее поручение, — отметил на совещании глава Белогорска. - Понятно, что вопрос сложный, но его нужно решать.

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#Белогорск #городская власть

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