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30сентября
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сегодня, 19:36 1

В Благовещенске нарушителей правил ловили беспилотником

В Благовещенске нарушителей правил ловили беспилотником
Фото: 28.мвд.рф

В областном центре Приамурья сотрудники полиции устроили рейд на любителей езды по «встречке». Нерадивых водителей на подъезде к Благовещенску искали с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Рейд провели сотрудники госавтоинспекции областного УМВД совместно с представителями регионального управления Росгвардии. Беспилотник с видеокамерой на борту передавал ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы информацию о нарушениях. Если водитель был не согласен с предъявленным нарушением, ему показывали видеозапись с дрона, с указанным временем и местом.

Выявили семь административных правонарушений, связанных с нарушением правил обгона и выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

За восемь месяцев 2020 года на территории региона произошло 48 ДТП из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. В авариях погибли семь человек и 77 получили различные травмы.

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#ДТП #закон #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    24 минуты назад

    Вот это правильно. Таких не жалко.

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