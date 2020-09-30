«Дело Павлика»: подозреваемых в убийстве тигра заключили под стражу

— Представленные прокурору и суду материалы содержат достаточные данные, свидетельствующие о наличии разумных оснований полагать о причастности подозреваемых к инкриминируемым им преступлениям. Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области произведен расчет ущерба, связанного с уничтожением одной особи Амурского тигра на территории области, который составляет 2 млн. 317 тысяч 535 рублей, — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Ранее подозреваемых ограничили в перемещении подпиской о невыезде.