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сегодня, 18:18 1

«Дело Павлика»: подозреваемых в убийстве тигра заключили под стражу

«Дело Павлика»: подозреваемых в убийстве тигра заключили под стражу

Двое подозреваемых в убийстве амурского тигра Павлика заключены под стражу. Меру пресечения суд изменил сегодня, 30 сентября.

— Представленные прокурору и суду материалы содержат достаточные данные, свидетельствующие о наличии разумных оснований полагать о причастности подозреваемых к инкриминируемым им преступлениям. Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области произведен расчет ущерба, связанного с уничтожением одной особи Амурского тигра на территории области, который составляет 2 млн. 317 тысяч 535 рублей, — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Ранее подозреваемых ограничили в перемещении подпиской о невыезде.

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#убийство тигра Павлика #криминал #происшествия

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