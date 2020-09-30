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30сентября
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сегодня, 18:05 0

В Китае приговорили к смертной казни воспитательницу, отравившую детей

В Китае приговорили к смертной казни воспитательницу, отравившую детей
Фото: pixabay.com

В Китае суд приговорил воспитательницу детского сада к смертной казни за отравление 25 воспитанников, сообщают «Известия» со ссылкой на Би-би-си.

Инцидент произошел в марте прошлого года в городе Цзяоцзуо. Ван Юнь добавила в утреннюю кашу детей нитрит натрия. Обычно он используется для консервации, однако токсичен в больших дозах.

Свой поступок женщина объяснила намерением отомстить другому воспитателю из-за разных взглядов на воспитание малышей.

В результате у 23 детей после завтрака начались рвота и обмороки, с отравлением они были доставлены в больницу. Один ребенок скончался после десяти месяцев лечения.

Отмечается, что это не первый случай, когда женщина травила людей. Так, в 2017 году она подсыпала нитрит натрия своему мужу, однако он отделался легкими повреждениями.

Суд описал Ван Юнь как «презренную и порочную» и приговорил женщину к смертной казни.

Приговор в Китае приводится в исполнение посредством смертельной инъекции или через расстрел.

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#дети #Китай #происшествия

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