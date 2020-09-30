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30сентября
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сегодня, 17:57 0

Главу Михайловского сельсовета подозревают в совершении преступления

Главу Михайловского сельсовета подозревают в совершении преступления
Фото: obninsk.name

В отношении главы Михайловского сельсовета Благовещенского района возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в фиктивной регистрации своего знакомого по месту жительства.

— По версии следствия, подозреваемый в апреле этого года, используя свои должностные полномочия, оформил документы для регистрации своего знакомого в жилом помещении в селе Михайловка Благовещенского района. Приятель главы в этом помещении не проживал и проживать не планировал. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, предоставленные Пограничным управлением ФСБ России по Амурской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, — сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Амурской области.

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#жизнь #происшествия

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