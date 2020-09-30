Мост в Верхнеблаговещенском уже наполовину готов

Полностью мост для движения автотранспорта планируют открыть в ноябре. Сейчас идут работы по возведению несущих конструкций. На 50 процентов они уже завершены.

Как сообщает администрация Благовещенска в своём Инстаграме, сейчас рабочие возводят уже вторую боковую несущую стену. Завершить все бетонные работы по устройству водопропускного лотка они планируют на следующей неделе.

Новый проезд включит водопропускной лоток, автодорожную насыпь — это дорожная одежда и пешеходная зона с барьерным ограждением. Проезжую часть заасфальтируют.

— Когда проблема была выявлена, мы приняли решение не ремонтировать проезд, а обустроить новый. Так будет безопаснее, а проблема не будет беспокоить жителей многие годы, даже несмотря на самые сложные природные условия. Транспорт планируем запустить в ноябре, к этому времени подрядчик должен завершить все работы, — сообщил мэр Благовещенска.