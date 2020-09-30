Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:52 0

Мост в Верхнеблаговещенском уже наполовину готов

Мост в Верхнеблаговещенском уже наполовину готов
Фото: admblag.ru

Полностью мост для движения автотранспорта планируют открыть в ноябре. Сейчас идут работы по возведению несущих конструкций. На 50 процентов они уже завершены.

Как сообщает администрация Благовещенска в своём Инстаграме, сейчас рабочие возводят уже вторую боковую несущую стену. Завершить все бетонные работы по устройству водопропускного лотка они планируют на следующей неделе.

Новый проезд включит водопропускной лоток, автодорожную насыпь — это дорожная одежда и пешеходная зона с барьерным ограждением. Проезжую часть заасфальтируют.

— Когда проблема была выявлена, мы приняли решение не ремонтировать проезд, а обустроить новый. Так будет безопаснее, а проблема не будет беспокоить жителей многие годы, даже несмотря на самые сложные природные условия. Транспорт планируем запустить в ноябре, к этому времени подрядчик должен завершить все работы, — сообщил мэр Благовещенска.

Просмотров всего: 47

#Благрайон #дороги

распечатать


Происшествия 4

«Подкараулю тебя у дома»: как корреспонденту Амур.инфо угрожал водитель такси
Общество 7

Несмотря на закрытые границы в Хэйхэ будут строить понтонный мост через Амур

Происшествия 7

В Благовещенске в районе Заводской – Театральной произошло жесткое ДТП

Общество 3

В Благовещенске перекроют перекрёсток Калинина и Амурской
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь