«Подкараулю тебя у дома»: как корреспонденту Амур.инфо угрожал водитель такси

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Дело было сегодня, 30 сентября. Казалось бы, рядовая поездка в редакцию на планёрку закончилась стрессом. Водитель такси «сорвался с цепи» из-за того, что я в спешке перепутала адрес. Но просто криками дело не обошлось, в мой адрес посыпались прямые угрозы. Опасаясь за свою жизнь, пришлось подключать полицию.

Сегодня я как обычно никуда не успевала и вызвала такси, чтобы ехать на работу. Позвонила, приехала машина. Когда доехали до места, поняла, что по запарке сказала адрес не по Зейской, а по Амурской. Попросила водителя привезти, куда нужно, и доплатить, естественно. Там ехать оставалось пару кварталов. На что он внезапно начал на меня кричать со словами: «Не много ли я хочу за 100 рублей». Я, если честно, растерялась, потому что уже набирала номер, чтобы сказать диспетчеру о ситуации.

И тут водитель снова на повышенных тонах начал мне говорить:

— Не много ли ты разговариваешь, тут рядом Верхнеблаговещенское, сейчас вообще тебя туда отвезу!

Вот тут я испугалась по-настоящему. Благо мы уже доехали до поворота к офису, водитель притормозил, и я пулей выскочила из машины. На крыльце снова стала звонить диспетчеру и вижу, что водитель вышел из машины и идет за мной. Я сказала, что после такого хамства платить не буду вообще и поставлю диспетчера в известность.

На что в мой адрес посыпались ругательства и угрозы: «обезьяна», «я знаю теперь твой адрес», «поквитаемся», «подкараулю тебя у дома».

Шок и страх. Я просто растерялась, услышав такое на пустом месте. Могли же спокойно всё решить с диспетчером, и я бы заплатила. Но нет, человек оказался явно неадекватен.

Немного придя в себя, я описала всю ситуацию диспетчеру такси. Девушка дала мне какой-то внутренний номер, там ответил мужчина.

— Водителя накажем, а если он снова себя так поведет, с ним попрощаемся, — заверил он.

Но так как со стороны водителя это было не просто хамство, а прямая угроза моей жизни и здоровью, я решила обратиться в полицию и сообщила об этом фирме.

— Лишним не будет, обращайтесь, — ответили мне в трубке.

В пресс-службе городской полиции спросила, действительно ли имею право написать такое заявление и куда мне лучше обратиться? Сказали ехать на Октябрьскую, 136. Решив рабочие вопросы, поехала туда и написала заявление. После чего меня опросил сотрудник полиции. Теперь в течение десяти дней мне пришлют результат по делу.

Ситуация, надеюсь, станет для водителя уроком. Свой я уже вынесла. Так и задумаешься: «Может, всё-таки перцовый баллон в кармане?».