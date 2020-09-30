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30сентября
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сегодня, 16:59 0

В Приамурье 32 новых случая COVID

В Приамурье 32 новых случая COVID
Фото: pixabay.com

На сегодня, 30 сентября в Амурской области лабораторно подтвердили 32 новых случая заражения коронавирусом. Из них восемь в Благовещенске, шесть в Тынде. По три в Шимановске и Шимановском районе. Два в Серышево, а по одному в Прогрессе, Райчихинске, а также в Благовещенском, Сковородинском и Архаринском районах. Темп прироста составил 0,8%.

«Таким образом, по состоянию на 30.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4291 случай новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 543,13 на 100 тысяч населения», сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За всё время в области из стационара с выздоровлением выписаны 2809 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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