В Приамурье 32 новых случая COVID

На сегодня, 30 сентября в Амурской области лабораторно подтвердили 32 новых случая заражения коронавирусом. Из них восемь в Благовещенске, шесть в Тынде. По три в Шимановске и Шимановском районе. Два в Серышево, а по одному в Прогрессе, Райчихинске, а также в Благовещенском, Сковородинском и Архаринском районах. Темп прироста составил 0,8%.

«Таким образом, по состоянию на 30.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4291 случай новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 543,13 на 100 тысяч населения», сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За всё время в области из стационара с выздоровлением выписаны 2809 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.