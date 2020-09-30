Королёва дала первое интервью после измены Тарзана

Одной из главных тем интервью стал кризис среднего возраста. Певица рассказала, что уже столкнулась с подобной проблемой. По ее мнению, именно на этот период — от сорока до пятидесяти лет — приходится самое тяжелое время для отношений. Наташа Королёва призналась, что с одними из самых серьезных проблем в браке она столкнулась в 47 лет.

«И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня», — считает певица.

Королёва отметила, что бывают пары, в которых происходит обратная ситуация. Когда супруг все свободное время проводит у телевизора, а женщина, наоборот, хочет страсти и «огня». По словам звезды, мужчинам легче пережить кризис, ведь они могут «пойти налево», а для женщин, особенно для тех, кто в браке давно, — это сложный шаг.

В такой период, по мнению Королёвой, женщине необходимо взять себя в руки и пересмотреть жизнь. Она считает, что внимание супруга нужно завоевать снова, и если в отношениях назрели проблемы, стоит сделать модную стрижку, купить красивое платье.