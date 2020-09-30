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30сентября
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сегодня, 16:28 2

Еще 28 семей переселят из аварийного жилья в Сковородине

Еще 28 семей переселят из аварийного жилья в Сковородине
Фото: amurobl.ru

В городе Сковородино строят три дома в рамках программы «Жильё и городская среда». Оно предназначается для переселения семей из аварийного жилья. 28-квартирный дом сдадут уже в декабре 2020 года, в 2021 году планируют сдать два других — на 32 и 36 квартир. В планах новые квартиры по улице Васильевской займут 96 семей.

— Сегодня посетил стройплощадки и обсудил ход работ с подрядчиками губернатор области Василий Орлов, Во всех новых квартирах сделают косметический ремонт, включая натяжные потолки, электроводонагреватели, электроплиты и сантехнику. На предродовой территории установят детские и спортивные площадки. Всего в области в 2019-2022 годах из аварийного жилья планируют переселить 791 семью, расселяемая площадь составит более 33 тысяч квадратных метров, — сообщили в пресс-службе правительства области.

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#губернатор #Сковородино

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Комментарии
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  • Cолнечноенастроение

    Cолнечноенастроение
    58 минут назад

    У вас, в Благовезенске, конечно, все бывает. Но 28 семей переселяются у нас в СковородинО.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    45 минут назад

    "На предродовой территории" ещё не разродились?

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