Москвич от страха перед коронавирусом выпил за раз 30 таблеток «Арепливира»

На момент приезда скорой 35-летний москвич Роман находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медикам он объяснил, что так сильно боялся заразиться коронавирусной инфекцией, что принял слишком большую дозу лекарства. Теперь мужчина находится в токсико-реанимационном отделении одной из столичных больниц. Отмечается, что ранее он никогда не состоял на учёте в наркодиспансерах.

Напомним, "Арепливир" поступил в российские аптеки в середине сентября. Несмотря на цену в 12 тысяч рублей, в первый день продаж препарат пользовался настолько большим спросом, что к вечеру его не было ни в одной столичной аптеке.