Москвич от страха перед коронавирусом выпил за раз 30 таблеток «Арепливира»
Житель Москвы решил перестраховаться от коронавируса и выпил сразу 30 таблеток нового российского препарата от инфекции «Арепливир», пишет LIFE. В больницу он всё же попал, но с другим диагнозом — острая экзогенная интоксикация, то есть отравление.
На момент приезда скорой 35-летний москвич Роман находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медикам он объяснил, что так сильно боялся заразиться коронавирусной инфекцией, что принял слишком большую дозу лекарства. Теперь мужчина находится в токсико-реанимационном отделении одной из столичных больниц. Отмечается, что ранее он никогда не состоял на учёте в наркодиспансерах.
Напомним, "Арепливир" поступил в российские аптеки в середине сентября. Несмотря на цену в 12 тысяч рублей, в первый день продаж препарат пользовался настолько большим спросом, что к вечеру его не было ни в одной столичной аптеке.
Просмотров всего: 177
#коронавирус #здоровье #происшествия