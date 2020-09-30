Пожилых жителей Благовещенска приглашают проверить точность своих тонометров

1 октября Амурский центр стандартизации, метрологии и испытаний предлагает всем благовещенцам бесплатно проверить точность своих тонометров. Социальная акция «Будь уверен! Будь здоров!» проводится, чтобы донести до пожилых людей как важно проверять тонометры, чтобы предупредить сердечно-сосудистые заболевания.

— Проверить можно будет любые бытовые тонометры кроме запястных. Принести прибор можно по адресу: переулок Чудиновский, 10, с 09-00 до 16-00, подробности можно по телефону: 77-25-93, 77-25-87. Организаторы акции ссобщают, что мероприятие будет проводится с учётом всех противоэпидемиологических мер, — рассказали организаторы.

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